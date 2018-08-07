«دايملر» الألمانية تُعلن تجميد خططها في إيران عقب العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، تجميد خططها في إيران، وذلك في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، "علقنا أنشطتنا المحدودة بالفعل في إيران لحين إشعار آخر بموجب العقوبات المطبقة"، مؤكدة أنه سيجرى متابعة التطورات اللاحقة عن كثب.

وأوضحت الشركة، أن الاقتصاد الإيراني صار أضعف مما كان متوقعًا، مضيفة أنه لا يوجد إنتاج أو بيع لسيارات وشاحنات «مرسيدس بنز» في إيران.

وذكرت الشركة، أنه تم توقيع اتفاق إطاري في خريف عام 2017 لتوسيع تسويق وإنتاج الشاحنات، لافتة أن هناك أيضًا اتفاق منذ نهاية 2016 على توريد وبيع سيارات لإيران، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حذر اليوم الثلاثاء، من التعامل اقتصاديًا مع إيران، موضحًا أن أي جهة تقوم بأعمال تجارية مع الجمهورية الإسلامية؛ لن يُسمح لها بالقيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على حسابه على موقع «تويتر»: "أي جهة تقوم بأعمال تجارية مع إيران لن تدخل في أعمال مع الولايات المتحدة".

ودخلت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم.