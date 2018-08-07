وزيرة العمل الكويتية: 445 ألف مصرى يعملون بالقطاع الخاص الكويتى

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، إن 445 ألف مصرى يعملون فى القطاع الخاص الكويتى، من إجمالى مليون و697 ألفا و411 شخصا.

وأضافت الصبيح - فى ردها على سؤال برلماني وجه إليها من أحد نواب مجلس الأمة الكويتى، عن أعداد الوافدين المسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية - أن الجالية الهندية تتصدر قائمة العاملين فى القطاع الخاص الكويتى بنحو 560 ألف شخص، تليها المصرية ب445 ألفا، ثم البنجلاديشية ب174 ألفا، فالباكستانية بـ81 ألفا، فالفلبينية ب76 ألفا، موضحة أن عدد المواطنين الكويتيين العاملين فى القطاع الخاص، بلغ نحو 70 ألف كويتى.