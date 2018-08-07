مقتل اثنين من كوادر «القسام» في قصف مدفعي إسرائيلي شمال غزة

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قتل فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذيفتين مدفعيتين نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» ما أدى إلى مقتل ناشطين.

وأعلنت كتائب «القسام»، عن أن الناشطين من عناصرها.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن تعرض قوة للجيش إلى إطلاق نار من شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وتعقد قيادة حركة «حماس» منذ أيام اجتماعات هي الأرفع لها منذ سنوات في غزة بعد وصول وفد رفيع من قيادتها في المنفى مساء يوم الخميس الماضي إلى القطاع عبر مصر.

ويتردد أن اجتماعات «حماس» تبحث مقترحات من الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل مقابل تخفيف حصار قطاع غزة.