الثلاثاء 7 أغسطس 2018 11:44 ص القاهرة القاهرة 32°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

مقتل اثنين من كوادر «القسام» في قصف مدفعي إسرائيلي شمال غزة

غزة - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:33 ص

قتل فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذيفتين مدفعيتين نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» ما أدى إلى مقتل ناشطين.

وأعلنت كتائب «القسام»، عن أن الناشطين من عناصرها.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن تعرض قوة للجيش إلى إطلاق نار من شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وتعقد قيادة حركة «حماس» منذ أيام اجتماعات هي الأرفع لها منذ سنوات في غزة بعد وصول وفد رفيع من قيادتها في المنفى مساء يوم الخميس الماضي إلى القطاع عبر مصر.

ويتردد أن اجتماعات «حماس» تبحث مقترحات من الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل مقابل تخفيف حصار قطاع غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك