أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، الإفراج عن 1118 من نزلاء السجون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 395 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 723 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالي (1118) من المفرج عنهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.