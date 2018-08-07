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يستضيف مسرح المركز الثقافي في طنطا، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحي الكوميدي للأطفال «غابة الأذكياء».

وتقدم المسرحية مجانا للجمهور، على مدار على مدار اليوم وغدا الثلاثاء والأربعاء، وذلك بناء على رغبة أبناء مدينة طنطا.

و«غابة الأذكياء» إنتاج فرقة قصر ثقافة الطفل المسرحية، وتدور حول دعوة أطلقها طلائع القصر يوميا للحب والسلام والحياة والتصالح مع الآخر، ونبذ العنف في إطار فني غنائي كوميدي شيق لجذب الأطفال.

والعرض بطولة فريق مسرح ثقافة الطفل بطنطا، ألحان هاني علام، أشعار محمود خليل، إعداد وتوزيع موسيقى حسام عاشور، تصميم استعراض رامي جوهر، ديكور أحمد الحباري، تأليف محمد نوح، وإخراج أشرف فجل.