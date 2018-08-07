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إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 1:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 1:25 ص
أصيب 10 أشخاص، بجروح وطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، مساء أمس الإثنين؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بقرية «زهرة شرب» التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية «زهرة شرب» التابعة لدائرة المركز منيا القمح.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 10 أشخاص من الطرفين بكدمات وطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تبين نشوب المشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقرية، وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى «السعديين» المركزي، و5 آخرين إلى مستشفى «منيا القمح» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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