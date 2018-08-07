مصدر: القبض على رئيس حي الهرم

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قال مصدر مسؤول بحي الهرم، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطي من مكتبه بالحي.
وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن تليفونات رئيس الحي المقبوض عليه مغلقة، وغير معروف أسباب القبض عليه أو نتائج التحقيقات معه في الرقابة.