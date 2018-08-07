معروف يوسف يجدد للزمالك خلال 48 ساعة

أكد حسام فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف، أن اللاعب يتجه إلي التجديد للزمالك ومن ثم يتم إعارته إلي أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارفرحات إلي أن نادي الفتح السعودي تقدم بعرض للزمالك لضم موكله النيجيري مقابل 300 ألف دولار، إلا أن العرض قوبل بالرفض من مسئولي القلعة البيضاء.

وقال وكيل أعمال معروف يوسف لبرنامج "كورة إف إم" :" أمير مرتضي قطع شوط كبير في إقناع موكلي بالتجديد للزمالك وإعارته إلي الدوري السعودي".

وأضاف :" معروف رفض التجديد ومن ثم الرحيل علي سبيل الإعارة، لكن أمير مرتضي يحاول معه، واعتقد أنه سينجح في في إقناعه بالتجديد".

وأتم :" خلال الـ48 ساعة المقبلة معروف سوف يوقع للزمالك ومن ثم ينتقل إلي الدوري السعودي"، مؤكدًا أن اللاعب لن ينتقل إلى الفتح".

وينتهي عقد معروف يوسف في الصيف المقبل، ويحق له الرحيل مجانًا خلال فترة الإنتقالات الشتوية بيناير.