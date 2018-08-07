إنقاذ حوت جرفته المياه إلى الشاطئ شرقي المكسيك

ذكرت اللجنة الوطنية لشؤون المناطق الطبيعية المحمية في المكسيك أمس الاثنين - بالتوقيت المحلي - أنه تمت إعادة حوت يبلغ طوله 18 مترًا من نوع الحيتان الزعنفية إلى البحر بنجاح، بعد أن كانت المياه جرفته إلى الشاطئ بالقرب من جزيرة كونتوي في شرق المكسيك.

وشارك أكثر من 40 شخصا في جهود الإنقاذ، بينهم صيادون وأخصائيون وموظفون من قطاع السياحة، وتم ربط الحبال حول الحوت ثم سحبه وإعادته إلى عرض البحر.

وتشير اللجنة إلى، أن طول الحوت الزعنفي، وهو ثاني أكبر الثدييات في العالم، قد يصل إلى 26 مترًا.

والحوت، الذي تم إنقاذه قبالة جزيرة كونتوي الواقعة إلى الشمال مباشرة من مدينة كانكون السياحية الشهيرة، كان صغيرا.