«الوزراء»: «البيانات الشخصية» يهدف لرفع مستوى الأمان والحفاظ على حقوق مستخدمي الإنترنت

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، يستهدف حماية البيانات الشخصية للمواطنين بعد انتشار الخدمات والمعاملات الإلكترونية، ما يتطلب من المواطنين إدخال بياناتهم الشخصية لمقدمي الخدمة.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن مقدمي الخدمات الإلكترونية للمواطنين يكون لديهم معلومات شخصية مثل الاسم والعنوان وبيانات مالية وصحية، وهو ما يجب سن قانون يتعامل مع هذا الأمر لحماية البيانات ورفع مستوى الأمان لها والحفاظ على خصوصية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، موضحًا أن القانون ينظم عمليات نقل البيانات سواء داخل الدولة وخارجها، بعد موافقة صاحب البيانات.

وأشار إلى تناول القانون لعملية المعالجة الإلكترونية للبيانات وينص على أن عدم جمع بيانات الشخصية والإفصاح عنها لأي وسيلة إلا بموافقة الشخص المعني، مضيفًا أن القانون ينص على إنشاء مراكز حماية البيانات الشخصية، وحصول أعضائها على صفة الضبطية القضائية وقيامهم بتطوير البرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وأحاله إلى مجلس الدولة.