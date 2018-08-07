«الطيارين الألمان» تستعد للإعلان عن إضراب طياري «ريان إير»

يبدو أن إضراب طياري شركة «رايان إير» الإيرلندية في ألمانيا، لم يعد من الممكن تجنبه.

فقد أعلن متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت)، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الشركة لم تقدم شيئًا يمكن تقييمه على أنه عرض جديد.

وكانت المهلة الأخيرة التي منحتها النقابة لتقديم الشركة لعرض محسن انتهت ليلة أمس الإثنين.

وذكرت النقابة، أنه من المقرر الإعلان عن إجراءات جديدة غدًا الأربعاء.

وكانت «ريان إير» أعلنت من قبل أنها بعثت بخطاب جديد للنقابة الألمانية الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم النقابة، يانيس شميت: "من وجهة نظرنا كان ذلك مجرد ملخص للمواقف السابقة. الإشارة لا تزال غائبة".

تجدر الإشارة إلى، أن المهلة التي أعطتها النقابة الألمانية للشركة جاءت عقب ثلاثة أيام من قيام طياري «ريان إير» الأيرلنديين بالإضراب لمدة 24 ساعة، وقبل الإضراب المخطط يوم الجمعة المقبل، والذي تنظمه نقابات الطيارين في السويد، وبلجيكا، وأيرلندا، وهو ما دفع «ريان إير» إلى إلغاء 146 رحلة من رحلاتها المخططة هذا اليوم من إجمالي 2400 رحلة.

وكانت «ريان إير» أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أصدرت إشعارات بشأن إمكانية تسريح مئة طيار ومئتي من أطقمها، بعد أن وافق مجلس إدارتها على خطة لخفض أسطولها في دبلن من 30 إلى 24 طائرة خلال فصل الشتاء.