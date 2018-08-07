ننشر القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2018

• «بدلة» تامر حسني تنافس «تراب ماس» آسر ياسين

• محمد رمضان يواصل التحدي بـ«الديزل» وأحمد فهمي يسعى لتأكيد نجاحه بـ«الكويسين»

• «بني آدم» يعيد يوسف الشريف للسينما

• «سوق جمعة» عمرو عبد الجليل و«بيكيا» محمد رجب يسعيان لمكان تحت شمس الإيرادات

يقترب عيد الأضحى المبارك ويقترب معه موسم مهم لأفلام السينما المصرية، حيث تنتظر دور العرض السينمائية طرح مجموعة من الأفلام تتسم بالتنوع ما بين الأكشن والإثارة والكوميديا، ونستعرض في التقرير التالي القائمة النهائية للأفلام المنتظر عرضها في هذا الموسم.

• «تراب الماس» يدخل المنافسة فجأة

قرر صناع فيلم «تراب الماس» دخول منافسة موسم عيد الأضحى في مفاجأة غيرت الكثير من معايير المنافسة في الموسم الأبرز حاليا.

الفيلم يلعب بطولته النجم آسر ياسين ويشاركه البطولة كل من منة شلبي وإياد نصار وماجد الكدواني ومحمد ممدوح وشيرين رضا ويعيد النجم الكبير عزت العلايلي للشاشة الفضية بعد غياب كبير والفنانة صابرين ويكتبه أحمد مراد ويخرجه مروان حامد وتنتجه شركة نيو سينشري وتوزعه شركة دولار فيلم.

تدور أحداثه حول طه الذي يعيش حياة باهتة رتيبة، حيث يعمل كمندوب دعاية طبية في شركةٍ للأدوية. يتمكن طه بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها. في المنزل يعيش طه بصحبة أبيه القعيد. وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بأكمله إلى الأبد. ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالمٍ جديد قوامه الجريمة والفساد.

• «الكويسين».. أحمد فهمي يؤكد مكانته بطل للشباك

يحاول الفنان أحمد فهمي تأكيد مكانته كأحد الأبطال الثابتين والحاصدين لقمة شباك تذاكر السينما المصرية من خلال فيلمه الجديد "الكويسين" والذي تنتجه شركة سينرجي فيلمز- تامر مرسي- تحت إدارة المنتج أحمد بدوي وتوزعه شركة أفلام مصر العالمية.

الفيلم يكتبه أيمن وتار ويخرجه حسين المنباوي ويعيد الفيلم النجم حسين فهمي للشاشة الفضية ويشارك في بطولته أيضا شيرين رضا وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد وجيلان حمزة ومدحت صالح.

وتدور أحداثه حول أفراد عائلة "كويس" الذين يظهرون كنموذج للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاعتيادية، وهو ما يتكشف من خلال سلسلة من المواقف الكوميدية.

• «بني آدم».. يعيد نجم التليفزيون يوسف الشريف للسينما

يعيد فيلم «بني آدم» نجم الدراما التليفزيونية يوسف الشريف للمنافسة السينمائية بعد غياب استمر تسعة أعوام منذ آخر أفلامه «العالمي».

الفيلم إنتاج مشترك بين سينرجي فيلمز والأخوة المتحدين وتوزيع للأخوة المتحدين أيضا وهو فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف ويشارك في بطولته هنا الزاهد وبيومي فؤاد واحمد رزق ومحمود الجندي.

وتدور أحداثه في إطار بوليسي مشوق.

• «بدلة» تامر حسني في السباق أخيرا

بعد سلسلة من التأجيلات قررت شركة الأخوة المتحدين الموزعة لفيلم «البدلة» للنجم تامر حسني بالاشتراك مع المنتج وليد منصور طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.

الفيلم تأليف تامر حسني وسيناريو أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته كل من أكرم حسني وأمينة خليل وحسن حسني ومي كساب وطاهر أبو ليلة ويظهر فيه الإعلامي أحمد شوبير.

وتدور أحداثه حول أكرم (تامر حسني) الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين فتقع له العديد من المفارقات.

• «سوق الجمعة».. محاولة جديدة من عمرو عبد الجليل لوضع قدم في السباق السينمائي

يحاول الفنان عمرو عبد الجليل بفيلمه «سوق الجمعة» دخول المنافسة السينمائية وتحقيق إيرادات كبيرة بعد عدة إخفاقات في السباق السينمائي.

الفيلم يخرجه سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد عادل سلطان ومحمد الطحاوي عبد الباسط وتوزيع شركة أوسكار ويشارك في بطولته كل من صبري فواز ونسرين أمين وأحمد فتحي والعراقي شمم الحسن وريهام عبد الغفور.

وتدور أحداثه في عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن.

• «بيكيا» محمد رجب محاولة إثبات التواجد

يحاول الفنان محمد رجب محاولة إثبات تواجده السينمائي بفيلمه الجديد «بيكيا» والذي يأتي بعد سلسلة من الإخفاقات في سباق الإيرادات وهو الفيلم الذي ينتجه أحمد السبكي وتوزعه الشركة العربية، ويلعب بطولته محمد رجب وأيتن عامر ويكتبه محمد سمير مبروك ويخرجه محمد حمدي.

وتدور أحداثه حول حول شخصية مصطفى، الذى يجسده محمد رجب، يعمل باحثًا في أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل "مقلب زبالة وخردة"، لحين الانتهاء من البحث العلمي، ومع تصاعد الأحداث ينتهي مصطفى من البحث، ويعلم أصدقاؤه بالأزمة التي يتعرض لها، ثم يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، ويتم القبض على المنظمة فور علمها.

• محمد رمضان يحاول إنقاذ نفسه بـ«الديزل»

يحاول الفنان محمد رمضان إنقاذ نفسه بعد فشله في الأعوام الأخيرة في اعتلاء قمة الإيرادات السينمائية ويلجأ هنا لنفس التيمة التي تم استخدامها من قبل في فيلمه «الألماني» الذي قدمه للسينما وصنع نجوميته.

الفيلم تاليف أمين جمال ومحمود حمدان ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتوعه الشركة العربية ويشارك في بطولته كل من هنا شيحة وفتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وتامر هجرس وسهر الصايغ.

تدور أحداث فيلم «الديزل» حول الدوبلير «بدر الديزل»، الذي يعيش في حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.

الطريف أن هناك مسلسل كوميدي إذاعي للفنان أحمد عز وأمينة خليل يحمل الاسم نفسه.