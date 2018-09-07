سراج الدين: مشروع اللائحة عمل عظيم يرسخ قيم ومبادئ الأهلي

أكد المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي أن طرح مشروع لائحة النظام الأساسي أمر لم يحدث بهذا الشكل من قبل؛ وهو ما يفيد ويثري مضمون اللائحة من خلال الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر المتباينة والأخذ بالمفيد منها، خصوصًا أن اللجنة المركزية للائحة برئاسة محمود الخطيب تسعى جاهدة للوصول إلى لائحة تليق باسم الأهلي وتاريخه وأعضائه.

وأشار سراج الدين إلى أن باب تلقي الاقتراحات مفتوح حتى يوم ٩ سبتمبر أمام الأعضاء، وهو ما يعد تفعيلا حقيقيًا لدور أعضاء الأهلي.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن إقامة ورش عمل مكثفة بشأن مشروع اللائحة يعد مكسبا كبيرا؛ للخروج بلائحة تلبي طموحات الأعضاء، خاصة أن مجلس الإدارة لم يكتف فقط بإصدار مشروع اللائحة من خلال لجنة تضم قامات قانونية كبيرة برئاسة المستشار محمود فهمي، بل جعله حوارًا مفتوحًا من خلال استقبال آراء ومقترحات الأعضاء بجانب إقامة ٥ ورش عمل مختلفة لكبار الاقتصاديين والقانونين، والشخصيات العامة؛ الرياضيين، الإعلاميين، الوزراء والسياسيين، فضلًا عن اللقاء المفتوح مع أعضاء الأهلي.

وأوضح سراج الدين أن مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي يتفادى الكثير المشاكل السابقة، خصوصا ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية، على اعتبار أن الاستثمار يعد أحد الموارد المهمة لتعظيم الدخل، بجانب الحفاظ على حقوق النادي كاملة، هذا بالإضافة إلى تجاوز كافة المشاكل المتعلقة بشئون العضوية.

وأفاد عضو مجلس إدارة الأهلي أنه رأى رغبة كبيرة لدى الأعضاء في المشاركة الفعالة، وحرصهم على رسم مستقبل ناديهم من خلال لائحة تعبر عن كيان الأهلي.