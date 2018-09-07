ارتفاع ملحوظ في صادرات ألمانيا في يوليو

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كشفت بيانات احصائية اليوم الجمعة أن الصادرات الألمانية حققت ارتفاعا ملحوظا في شهر يوليو الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاءالاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم أن إجمالي قيمة صادرات ألمانيا بلغت 111 مليار يورو في تموز/يوليو، بزيادة قدرها 6ر7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الطلب على البضائع الألمانية كان كبيرا للغاية من دول الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع في ذلك الشهر بنسبة 8% على أساس سنوي.

وفي المقابل، ارتفعت أيضا الورادات إلى ألمانيا، حيث بلغ إجمالي قيمتها في يوليو الماضي 5ر94 مليار يورو، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الشهر عام 2017.

ووفقا للبيانات، حققت ألمانيا في يوليو فائضا تجاريا بقيمة 5ر16 مليار يورو.