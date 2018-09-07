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المبعوث الأممي لليمن يواصل مشاوراته مع الوفد الحكومي في جنيف

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 11:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 11:28 ص

واصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مشاوراته مع الوفد الحكومي في جينيف؛ لضمان حضور الحوثيين إلى المحادثات في جنيف، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة.


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