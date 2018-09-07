المبعوث الأممي لليمن يواصل مشاوراته مع الوفد الحكومي في جنيف

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واصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مشاوراته مع الوفد الحكومي في جينيف؛ لضمان حضور الحوثيين إلى المحادثات في جنيف، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة.