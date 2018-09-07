سعد الحريري: من الممكن تشكيل حكومة وفاق وطني عن طريق الإصلاحات والاستثمارات

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها، يجب أن تكون حكومة وفاق وطني، تجمع القوى السياسية الرئيسية لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي تم تأمين عملية تمويله بنحو 12 مليار دولار في مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس شهر أبريل الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان.

وأكد الحريري، في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، أنه يعتبر برنامج الإصلاحات والاستثمارات بمثابة "خشبة الخلاص للبنان من الأزمات التي يمر بها".. مشددًا على أنه يعمل على مدار الساعة وفي هدوء وصمت للوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف: "وبما أنني سأجمع هذه القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء، وأطلب منها أن تعمل جميعًا يدًا واحدة لإنجاح هذا البرنامج ولخدمة البلد والمواطنين، فليست هناك أي فائدة من التصعيد والاتهامات والمواقف العنترية".

وتابع قائلاً: "أنا أعرف الدستور، والكل يعرف الدستور، وأعمل كرئيس حكومة مكلف على أساس الدستور، وليس هناك أي داع لسجالات وجدليات غير مطروحة، وليست لها أي علاقة بالهدف الحقيقي لعملنا جميعًا، الذي هو التوصل إلى تشكيل حكومة بأقرب وقت".