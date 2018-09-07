محافظ الشرقية يفتتح 154 مشروعا تنمويا وخدميا بمناسبة العيد القومي

اجتمع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، باللواء حسين الجندي، السكرتير العام بالمحافظة، وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والخدمية، وفخري عبدالعزيز، مساعد المحافظ، وذلك لاستعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاهزة، للافتتاح خلال الشهر الجاري بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ، في بيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، أن الشهر الجاري سيشهد افتتاح 154 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في قطاعات "مياه الشرب – الصرف الصحي – التعليم – الإسكان – الري – الطرق" بختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة، تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

واطمأن المحافظ، على التجهيزات النهائية لانطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 23، والمُقرر لها يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، والذي يُقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة من المصريين والعرب والأجانب.