العثور على رفات 166 شخصا جنوب شرق المكسيك

عثرت السلطات المكسيكية على رفات 166 شخصا في قبور سرية بجنوب شرقي البلاد، حسبما أفاد ممثلون للادعاء يوم الخميس.



وأفادت السلطات بأنها عثرت على الرفات في ولاية فيراكروز، وتعود إلى ما قبل عامين على الأقل.



وعُثر على الرفات في منطقة مساحتها 300 متر مربع بعد أن تلقت الشرطة بلاغا في هذا الشأن.



وقال المدعي العام في فيراكروز، خورخي وينكلير، إن القبور كانت تحتوي على عظام وملابس ووثائق إثبات هوية ومتعلقات شخصية أخرى.



ولم يكشف ممثلو الادعاء عن الموقع الدقيق للقبور لحماية الأشخاص الذين لا يزالون يقومون بحفر الموقع.



يشار إلى أن تلك المنطقة تشهد نشاطا مكثفا لمهربي المخدرات وتعد موطنا لأحد أعلى معدلات القتل في المكسيك.