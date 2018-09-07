محكمة أمريكية تصدر حكما اليوم على موظف سابق بحملة ترامب الانتخابية

تصدر محكمة في واشنطن، اليوم الجمعة، حكمها بحق جورج بابادوبولوس، الموظف السابق بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، والمتهم بالكذب على المحققين في التحقيق الذي يجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات.



وتعد قضية بابادوبولوس (31 عاما) جزءا من التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في التدخل الروسي بانتخابات 2016 وفي أي علاقات محتملة لحملة ترامب بموسكو.



وأقر بابادوبولوس بأنه مذنب العام الماضي بالإدلاء بمعلومات كاذبة للمحققين.



وقد يواجه بابادوبولوس قضاء عدة أشهر في السجن، رغم أن محاميه يطالبون بصدور حكم مع وقف التنفيذ، قائلين إن أكاذيبه لم تكن تهدف إلى الإضرار بالتحقيق.



ويقال إن الموظف السابق كذب بشأن توقيت تلقيه معلومات مزعومة عن المرشحة السابقة هيلاري كلينتون. وادعى بابادوبولوس في البداية أن هذا كان قبل انضمامه إلى الحملة، على الرغم من أنه أكد في وقت لاحق أن ذلك حدث عندما كان في الحملة الانتخابية.



وتم مؤخرا إدانة رئيس الحملة السابق بول مانافورت بارتكاب جرائم مالية قبل انضمامه لفريق ترامب.



كما أقر محامي ترامب الشخصي السابق مايكل كوهين، الشهر الماضي، بانتهاك القوانين المالية للحملة الانتخابية وبالتهرب الضريبي.