تويتر يحظر حسابين للمذيع الأمريكي اليميني أليكس جونز

حظر موقع تويتر، يوم الخميس، حسابين للمذيع الأمريكي اليميني المتطرف، أليكس جونز، الذي يتبنى أفكارا تتعلق بنظرية المؤامرة.



ويعد جونز شخصية مثيرة للجدل ويدير موقعا يسمى «إنفو وورز»، وتم حجب حساباته بالفعل من منصات إلكترونية أخرى مثل فيسبوك ويوتيوب.



وذكرت شركة تويتر أنها علقت بشكل دائم حساب جونز الشخصي وحساب شركته على موقع تويتر وتطبيق بريسكوب.



وأضافت: "لقد اتخذنا هذا الإجراء استنادا إلى تقارير جديدة عن تغريدات ومقاطع فيديو نشرت أمس وتنتهك سياستنا ذات الصلة بالسلوك المسيء".



وقالت إنه على الرغم من أنها لا تعلق عادة على الإجراءات المتخذة ضد الأفراد فقد قررت الإعلان عن ذلك بسبب "الاهتمام الواسع بهذه القضية".



وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إدلاء جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، بشهادته في الكونجرس، بما في ذلك حول ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لديهم تحيزا ليبراليا ويسعون إلى إسكات المحافظين.



وكان جونز يروج لأفكار غريبة من بينها إن مذبحة ساندي هوك لعام 2012 - التي قتل فيها 26 شخصًا من بينهم 20 طفلًا - كانت خدعة حكومية.



وجونز هو أحد مؤيدي ترامب، الذي ظهر في أحد برامج جونز الإذاعية.