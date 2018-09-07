مضوي يتوقع تألق نجم الإسماعيلي مع المنتخب

توقع الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن محمد صادق نجم الدراويش والمنضم حديثًا لصفوف المنتخب الوطني، سيكون إضافة قوية للفراعنة في المرحلة المقبلة.

ويواجه منتخب مصر غدًا السبت، منتخب النيجر على ستاد "الجيش" ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

وقال مضوي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي : " اتوقع تألق صادق مع منتخب مصر في المرحلة المقبلة، وسيمثل إضافة قوية للفراعنة في مباراة الغد أمام النيجر في حالة مشاركته، فهو لاعب رائع يملك إمكانيات رائعة، يتميز بسرعة نقل الفريق من الدفاع للهجوم".

كما توقع مدرب الإسماعيلي، خير الدين مضوي، تألق باهر المحمدي الظهير الأيمن لفريق الدراويش، مع منتخب مصر، مؤكدًا بأنه لاعب ينتظره مستقبل كبير.

واختتم مضوي حديثه بأن مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب النيجر ستكون مواجهة صعبة وليست سهلة مثلما يعتقد البعض، مشيرا إلى أنها مباراة استكشافية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة المكسيكي أجيري، نظرا لأنها أول مباراة رسمية للفراعنة تحت قيادته.