قال الإعلامي جابر القرموطي إنه لم يجد أي تضييق عليه قط داخل قناة «النهار» منذ بداية عملها بها، متابعًا: «من يوم ما عملت بها، لم أجد أي تضييق أو تدخل على المحتوى الذي نقدمه، من قبل من المسؤولين عن هذه القناة».



وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الجمعة، أن الاتفاق بينه وبين المسؤولين في القناة اتخذ أرضية احترام الدولة المصرية ومؤسساتها، بالإضافة إلى مراعاة هوية الدولة المصرية وأمنها القومي وسياساتها ومنهجها.



وذكر أن القناة تضع شروطًا للعمل بها، أهمها الإيمان بالوضع القائم داخل الدولة المصرية، وباستقرارها، وإذا كان هناك نقد، فإنه ينبغي أن يوجه باحترام ودون تجاوز، معقبًا: «تحت ده أو فوق ده لأ، معنديش فكرة السب أو القذف لرموز الدولة المصرية، ومعنديش تجاوز في النقد».



