كشفت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة عن جوائز الأفضل في البريميرليج لشهر أغسطس المنصرم، والذي شهد انطلاق النسخة الـ 27 من الدوري الأقوى في العالم.

وحصد البرازيلي لوكاس مورا نجم توتنهام الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس للمرة الأولى بالبريميرليج (طالع التفاصيل) ، كما حصل الإسباني خافي جارسيا مدرب واتفورد على جائزة أفضل مدرب في الدوري عن الشهر المنقضي. (طالع التفاصيل)

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق» أبرز ما قدمه كلا من نجم السبيرز، مدرب واتفورد خلال شهر أغسطس بعد مرور 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

*نجاحات مورا ساهمت في حصده لقب الأفضل

النجم البرازيلي لوكاس مورا استطاع حصد لقب لاعب الشهر للمرة الأولى بعد 7 أعوام منذ فوز مواطنه ديفيد لويز مواطنه مدافع تشيلسي السابق بالجائزة في عام 2011.

نجح مورا في تسجيل 3 أهداف في 4 مبارايات لعبها مع السبيرز في الدوري حتى الآن، على الرغم من أنه استهل مشواره مع الفريق في أول لقاء أمام نيوكاسل الذى انتهى بفوز توتنهام بنتيجة 2-1 بدون احراز أي هدف (طالع التفاصيل)، إلا أنه افتتح أهدافه مع الديوك في المباراة الثانية أمام فولهام في الجولة الثانية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواصل النجم صاحب الـ26 عاما تألقه مع توتنهام حينما قاد الفريق للفوز على مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 52، 48 على التوالي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز السبيرز بـ3 أهداف نظيفة. (طالع التفاصيل)

قاد بذلك مورا فريقه للوصول إلي النقطة التاسعة، في المركز الخامس بجدول الترتيب.

*جارسيا يقود واتفورد لإنجاز تاريخي

المدرب الإسباني قاد فريقه لتحقيق العلامة الكاملة في الدوري بعدما نجح في حصد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات من البريميرليج.

استهل واتفورد مشواره في الدوري بالفوز على برايتون بهدفين نظيفين، وفاز على بيرنلي بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية، ونجح الفريق في تحقيق الفوز الثالث له بالدوري أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

وواصل فريق الجيش الأصفر توهجه في الدوري هذا الموسم بعدما فاز على توتنهام في المباراة الرابعة له بالبريميرليج بنتيجة 2-1، وينجح الفريق بذلك في تحقيق رقما قياسيا للمرة الأولى في تاريخه، ويحصد العلامة الكاملة له بمنافسات الدوري الأقوى في العالم (طالع التفاصيل)

واستطاع بذلك جارسيا قيادة فريقه للوصول إلى النقطة 12 بجدول الترتيب، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن كل من ليفربول وتشيلسي.