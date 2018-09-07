القفز على وجه ترامب في إسبانيا!

تداولت وسائل إعلام إسبانية فيديو لمعرض الصور«Getxophoto» المنعقد في إقليم باسك شمال إسبانيا، والذي تضمنت عروضه صورة عملاقة لوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنها ليست للعرض؛ ولكن تستخدم تلك الصورة للمرح، وللسماح لمن يرغب من الزائرين في القفز عليها!

يتسلق الزوار مجموعة من السلالم للقفز وأخذ غطس في هذه الصورة المطبوعة، ويفتح المعرض أبوابه للزائرين في الفترة من 5 إلى 30 سبتمبر.

وقالت نايارا ألكوبر، مسؤول الاتصال في المعرض إن موضوع المهرجان لهذا العام هو «مرحلة ما بعد الصراع»، مضيفة: "نحن نعتقد أنه لا يوجد أحد أفضل لتوضيح هذا الموضوع من دونالد ترامب".

وتابعت ألكوير: "القفز على وجه الرجل الأكثر نفوذا في العالم يعطيك شعور بالتحرر والتنفيس، حتى ولو لثوان قليلة، هذا يجعلك تشعر كما لو أنك تنتقم منه."