محافظ البحيرة: يجتمع بغرفة إدارة الأزمات تحسبا لوقوع أمطار وسيول

أدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، وعبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية، صلاة الجمعة اليوم، من مسجد عمرو ابن العاص بمدينة دمنهور وعقب انتهاء الصلاة.

والتقى «آمنة» بعدد من المواطنين، ودار حوار معهم، واستمع لاحتياجاتهم التي تمثلت حول ضرورة تكثيف جهود النظافة بمنطقة الكورنيش، ورفع كفاءة الطرق، وزيادة أعمال الرصف بالشوارع الجانبية، وإصلاح وصيانة المقاعد الموجودة، على جانبي كورنيش ترعه المحمودية بدمنهور، لإعادة الشكل الحضاري والجمالي للكورنيش وجعله متنفسًا ترفيهيًا للمواطنين.

وتوجه المحافظ، لديوان عام المحافظة لمواصلة برنامج عمله اليومي، ومن المقرر أن يجتمع بغرفة إدارة الأزمات، لبحث ومناقشة كافة الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المحافظة تحسبًا لاحتمالات وقوع أي أحداث طارئة، وخاصة في ظل احتمال تعرض المحافظة لموجة من الأمطار والسيول.