محروس: منتخب شباب اليد يستهدف لقب أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد طارق محروس مدرب منتخب شباب كرة اليد مواليد 1998 أنه يستهدف الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليا في مدينة مراكش المغربية.

وقال محروس عقب الفوز على نيجيريا في الجولة الأولى: "أعد الجميع أن منتخب مصر سيظهر بشكل مختلفة في كل مباراة بالبطولة حتى الوصول لهدفنا في النهاية وهو اللقب".

وأضاف: "البدايات دائما تكون صعبة وواجهنا منتخب قويا مثل نيجيريا، وهم يتمتعون بالأطوال وكان ذلك مجهود كبير على اللاعبين".

وتابع: "نجحنا في التغلب على القوة البدنية للاعبي نيجيريا بفضل مهارات لاعبينا، والأفضل قادم في المباريات المقبلة".

وأتم: "المباراة المقبلة أمام تونس بالطبع صعبة جدا، ونسعى للفوز خلالها ومواصلة مشوارنا نحو اللقب".

وكان المنتخب قد تغلب على نيجيريا 39-27 مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من البطولة.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات بعد انسحاب زامبيا، وهم مصر، المغرب ، غينيا ، تونس ، الجزائر ، أنجولا ، نيجيريا ، وقد تم اعتماد نظام البطولة بإقامة المباريات بين جميع المنتخبات من دور واحد لتحديد البطل.

وتضم بعثة منتخب الشباب كلا من عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وعلاء السيد مدير المنتخبات الوطنية، طارق محروس المدير الفني للمنتخب، وهاني الفخراني مدربا مساعدا، ومحمد سليمان مدير إداري و محلل فني، وأبو بكر صلاح الدين مدربا لحراس المرمى - وعمرو عصام أخصائي علاج طبيعي.

ويمثل مصر فى البطولة كلا من عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - خالد عصام - عبد العزيز ايهاب - شهاب عبدالله - خالد وليد - احمد كمال - سيف الدرع - احمد راضى - احمد هشام - محسن رمضان - حازم ممدوح - عمر سامى - عمر خالد - احمد هانى - حسن احمد - محمد زين. طالع التفاصيل