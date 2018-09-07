هيئة البترول توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتوفير المنتجات البترولية

الاتفاق يمنح الهيئة 2 مليار دولار لشراء المنتجات

وقعت الهيئة العامة للبترول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل سلع، اتفاقا لدعم توفير مواد بترولية بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وياتي هذا الاتفاف فى إطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين .

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها .

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا الاتفاق فى إطار زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين حيث يتضمن دعم مواد بترولية وذلك لصالح مصر، مشيرة إلي انها تأمل في لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك حتى 2021 لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.

ومن جهته قال هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر من أجل احداث المزيد من التنمية، مشير إلي أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC ) قامت بإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع حكومة مصر ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمبلغ إجمالى قدره 9.2 مليار دولار أمريكى.