مرتضى : لن أخوض انتخابات الزمالك مجددًا

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يخوض انتخابات القلعة البيضاء مجددًا.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك منذ 2012 ولمدة فترتين، تنتهي في 2021.

وقال مرتضى في تصريحاته لقناة "بيراميدز": "ادرس بشكل جدي عدم خوض أي انتخابات في الفترة المقبلة سواء في نادي الزمالك أو برلمانية".

وأضاف: "صراعي من أجل لائحة الزمالك ليس لهدف شخصي، وجميع أعمالي الإصلاحية في القلعة البيضاء كانت بهدف تحملي للمسئولية".

وأشار مرتضى أنه يتخذ قراراته كرئيس نادي الزمالك بديموقراطية ولكنه ديكتاتور في تنفيذها "تابع التفاصيل".