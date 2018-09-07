أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون وزوجته المحامية مارينا ويلر انفصالهما رسميا تمهيدا لطلاقهما.

وجاء في بيان مشترك للزوجين: "قررنا أنه من مصلحتنا الانفصال بعد زواج دام 25 عاما ونحن الآن نمر بعملية الطلاق، وسنواصل دعم أولادنا الأربعة في السنوات القادمة كأصدقاء".

ولدى جونسون وزوجته الثانية، مارينا ويلر، أربعة أطفال: ابنان وابنتان، وأيضا، لدى البرلماني ابنة غير شرعية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن ويلر طلبت الطلاق بنفسها، لأنها لم تعد تتحمل خيانات زوجها بعد.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد تقدم باستقالته، الشهر الماضي، بعد استشعاره أن مفاوضات بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعلها عاجزة عن وضع قوانينها الخاصة.

وتسبب جونسون، الشهر الماضي، في جدل كبير داخل المملكة المتحدة، وخارجها، بسبب مهاجمته للنساء المنتقبات وتشبيه لها بأنها شبه «صناديق البريد» و«لصوص البنوك» بعد أن أصدرت الحكومة الدنماركية قرارًا بحظر ارتداؤه، إلا إن الوزير السابق لم يخفي عدم إعجابه بذلك النوع من الملابس.