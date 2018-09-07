مودريتش: كريستيانو هنأني بالحصول على «الأفضل في أوروبا»

أكد الكرواتي، لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بعث له برسالة يهنئه خلالها على حصده جائزة أفضل لاعب بأوروبا.

وكان لوكا مودريتش قد حصد الأسبوع الماضي جائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية بعد صراع مع نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

وقال مودريتش خلال تصريحاته :"علاقتي جيدة مع كريستيانو رونالدو، لقد أرسل لي تهنئة بعد حصولي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا وقال أنه يتمنى رؤيتي خلال وقتٍ قريب".

وتابع لاعب خط الوسط تصريحاته قائلًا :"أؤكد أن علاقتي جيدة مع كريستيانو رونالدو، ولن يتغير شيء، فالجوائز الفردية مهمة بالتأكيد ولكن العلاقات الإنسانية هي الأكثر أهمية".

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد ربطت عدم حضور كريستيانو رونالدو لحفل اليويفا بغضبه تجاه عدم حصده الجائزة، فضلًا عن خروج العديد من الشخصيات المحسوبة على صاروخ ماديرا والتي أكدت أن فوز مودريتش بالجائزة "عار".

وعن ترشحه لجائزة أفضل لاعب بالعالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم مع محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، قال الكرواتي :"أنا سعيد بوجودي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، سوف يحدد اللاعبون والمدربون من سيفوز وسنرى ما يحدث".