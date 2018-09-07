لوف راض عن مستوى ألمانيا أمام أبطال العالم

أبدى يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم رضاه عن مستوى فريقه خلال تعادله بدون أهداف مع ضيفه منتخب فرنسا (بطل العالم) في بداية حملة الفريق الملقب بـ(الماكينات) بالمجموعة الأولى للقسم الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم الخميس.

قال لوف عقب المباراة التي شهدت الظهور الأول للمنتخب الألماني عقب خروجه المذل من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا "الفريق قام اليوم بعمل جيد. بالتأكيد كان بإمكاننا تسجيل هدفا أو اثنين في أبطال العالم".

أوضح لوف في حديثه لمحطة (زد دي إف) التليفزيونية الألمانية "كان من الهام أن نتسم بالثبات في الدفاع والحفاظ على تضييق المساحات، وعدم السماح للمنافس بشن هجمات مرتدة سريعة. هذا أساس جيد".

وبدا واضحا أن لوف يحاول تجنب الأخطاء التي ارتكبها قبل خوض مونديال روسيا، حيث حاول تدعيم دفاعه بالعديد من العناصر خلال اللقاء، حيث استعان بجيروم بواتينج وماتس هوميلس كقلبي دفاع، وكذلك الظهيرين ماتياس جينتير وأنطونيو روديجير، بالإضافة لجوشوا كيميتش، الذي منح ثقلا دفاعيا آخر في خط الوسط.

واعترف لوف في نهاية حديثه قائلا "من السذاجة الاعتقاد بأنه يمكننا نسيان ما حدث في المونديال من خلال مباراة واحدة".

في المقابل، صرح توني كروس، الذي تم تكريمه قبل انطلاق المباراة بلقب أفضل لاعب ألماني هذا العام "كانت تلك هي الخطوة الأولى"، فيما قال توماس مولر مهاجم المنتخب الألماني "لم تكن المباراة مثالية من الناحية الفنية. قررنا أنه يتعين علينا الاحتفاظ بشباكنا نظيفة في اللقاء".

وتعادل منتخب ألمانيا سلبيا أمام فرنسا ضمن من منفسات المجموعة الأولى للقسم الأول ببطولة دوري الأممم الأوروبية.(إقرأ التفاصيل)