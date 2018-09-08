مانشيني: بالوتيلي يحتاج للمزيد من الوقت رغم خبرته الدولية

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن المهاجم ماريو بالوتيلي لديه خبره دولية ، ولكنه يحتاج للمزيد من الوقت للعودة لمستواه المتعارف عليه.

وقال مانشيني في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة فريقه أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية: "هذه أول مباراة للمنتخب، لقد كان هناك الكثير من الأخطاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني قدم الفريق أداء جيد".

وأضاف:" في الجزء الفني، لم نكن جيدين، و نحن بحاجة إلى تحسين أداء المنتخب في المباريات القادمة".

وتعادل المنتخب الإيطالي أمام بولندا بهدف لكل منها ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في القسم الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. (طالع التفاصيل)