«الأوسكار» تتراجع عن جائزة الفيلم الأكثر جماهيرية

تراجعت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة القائمة على اختيار جوائز الأوسكار، عن إضافة جائزة جديدة في حفل توزيع الجوائز السنوي المرتقب فبراير 2019.

أعلنت الأكاديمية أول أغسطس الماضي، إضافة فئة جديدة للأفلام الجماهيرية، وتقليص مدة الحفل الذي يمتد لثلاث ساعات لتفادي تراجع عدد مشاهدات الحفل، حيث بلغ عدد المشاهدين لحفل الأوسكار في 2018 نحو 26.5 مليون مشاهد وهو الأدنى في 90 عاما هي عمر الأكاديمية بحسب موقع رويترز.

وأعلنت الرئيس التنفيذي الأكاديمية داون هودسون، أنهم بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة هذه الجائزة التي تقوم على اختيارات الجمهور وليس النقاد، موضحة أن إطلاق جائزة بعد مرور حوالي 9 أشهر من السنة يخلق حالة من التحدي لدى صناع الأفلام التي صدرت مسبقا بحسب موقع بي بي سي.

ويبدو أن الأكاديمية تلقت انتقادات كثيرة عن هذا الطرح، فيما أكدت هودسون أن مقترح الجائزة سيتم مناقشته جديا، مع الأخذ في الاعتبار بعض الإضافات ومزيد من البحث عن كيفية تطبيقها، وأوضحت في تصريحات لمجلة فاريتي الأمريكية أن الأكاديمية تجري تغييرات على جوائز الأوسكار على مدار السنوات، وأنهم مستمرين في التطور احتراما للتاريخ المذهل لهذه الجائزة التي استمرت 90 عاما ومازالت باقية.