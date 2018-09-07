«التعليم العالي» تشرح قواعد تقليل الاغتراب وأولويات القبول

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، إن تحويل الكليات لتقليل الاغتراب يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا يتم ورقيًا.



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن تقليل الاغتراب يكون للجامعة التي في نطاق محافظة الطالب فقط، ويكون ذلك بتحويل مناظر أي إلى نفس الكلية التي سيلتحق بها الطالب لكن في جامعة أخرى بنطاق محافظته، أو غير مناظر أي إلى كلية أخرى غير التي ظهرت في التنسيق لكن بشرط أن يكون حاصلًا عن الحد الأدني لمجموع القبول بها، وأن تكون في جامعة محافظته.



وتابع: «الطالب الذي من محافظة الإسكندرية، يحول إلى كلية بجامعة الإسكندرية، وليس أي محافظة أخرى، لأن الهدف من التحويل هو تقليل الاغتراب».



وأكمل: «إذا كانت نتيجة التنسيق لطالب من الإسكندرية، هي كلية العلوم بجامعة أسيوط، فيمكنه التحويل إلى علوم جامعة الإسكندرية، أو التحويل إلى آداب أو تجارة أو كلية أخرى بجامعة الإسكندرية أيضًا».



وأوضح أن أولويات قبول تحويلات تقليل الاغتراب للأعلى مجموعًا، ولا فرق في ذلك بين الطلاب والطالبات، مضيفًا أن تقليل الاغتراب يخفف من الأعباء المادية والاجتماعية على الأسر، وتسعى الوزارة لتحقيقها بأكبر قدر ممكن.



وذكر أن الموقع سيتم إغلاقه أمام تحويلات تقليل الاغتراب يوم الأربعاء القادم، في الساعة السابعة مساءً، وسيتم إعلان النتيجة بعدها بأيام قليلة، قبل بداية العام الدراسي.