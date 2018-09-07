انتحار فتاة لرفض أهلها زواجها من أحد الأشخاص بالفيوم

شهدت عزبة أحمد أغا التابعة لقرية منشاة فيصل بأبو جندير بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، انتحار فتاة لرفض أهلها زواجها من أحد الأشخاص.

وتلقى مأمور مركز شرطة إطسا العميد أسامة ابو الليل، بلاغًا من مستشفى إطسا المركزي، يفيد بوصول (صالحة عشري - 13سنة)، جثة على إثر إصابتها بجروح خطيرة بمقدمة الرقبة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم بالواقعة، وانتقل على الفور المقدم على جابر مفتش مباحث القسم والرائد وائل عبدالحي رئيس المباحث، لمحل البلاغ بالفحص وسؤال كل من (عشري.ع - 55سنة)، عامل، ووالد الفتاة، و (روحية.ع -37سنة)، ربة منزل والدة الفتاة، قرر قيام نجلتهما بالانتحار عن طريق لف حبل متدلي من حلق باب خشبي بالطابق الأول - تحت الإنشاء - من المنزل سكنهما، حول رقبتها لمرورها بضائقة نفسية لرفضهما زواجها من أحد الأشخاص، ولم يتهما أحد بالتسبب في الواقعة.

وتم تحرير المحضر رقم 5862 لسنة 2018 إداري إطسا، وأمر اللواء هيثم عطا مدير مباحث الفيوم بإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الفحص التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.