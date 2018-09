كيت بلانشيت تفوز بجائزة ستانلي كوبريك من البافتا

فازت النجمة العالمية كيت بلانشيت بجائزة ستانلي كوبريك للتميز في عالم صناعة الأفلام لعام 2018 والتي يمنحها فرع الأكاديمية البريطانية للسينما وفنون التليفزيون في لوس أنجلوس (بافتا).

وذكر موقع (ديدلاين) أنه من المقرر تنظيم حفل تسليم الجائزة في 26 أكتوبر ، مضيفا أن الجائزة سميت بهذا

الإسم نسبة إلى المخرج العالمي العظيم الراحل ستانلي كوبريك ، فهي تمنح للأشخاص الذين يتركون بصمة مميزة في مجال التأليف والإبداع.

وقد نال نفس الجائزة بعض الفنانين مثل مات ديمون (2017) وجودي فوستر (2016) وميريل ستريب (2015) وروبرت داوني جونيور (2014) وجورج كلوني (2013).

يذكر أن بلانشيت، الحائزة على جائزتي الأوسكار والجولدن جلوب ، شغلت رئاسة لجنة التحكيم خلال الدورة 71 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وقامت النجمة العالمية هذا العام ببطولة فيلم "أوشنز آيت" (Ocean’s 8) كما سيطرح لها فيلم "البيت ذو الساعة على جدارنه" (The House with A Clock in Its Walls) في الخريف.