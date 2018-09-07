علاء النهري: نمتلك العناصر البشرية المؤهلة للتقدم في مجال الفضاء

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن دولة الإمارات تخطو خطوات واسعة في برنامجها الفضاء، ووضعت خطة طموحة تسعى لتنفيذها منذ إنشائها لوكالتها الفضائية عام 2014.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «العرب في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الخميس، أن الدول العربية تمتلك الكوادر والعناصر البشرية المؤهلة جيدًا، وهو المقوم الأساسي للتقدم في مجال الفضاء واكتشاف العالم الخارجي، معقبًا: «أحيانًا تعوقنا بعض الإمكانيات المادية، لكن العنصر البشري لدينا يبشر بالخير».



وذكر أن هناك 4 دول تعتبر من أكثر الدول العربية اهتمامًا بالبرنامج الفضائي، وتسعى للنهوض في هذا المجال، وهي الإمارات ومصر والسعودية والجزائر.



وأوضح أن أي دولة لديها الإمكانيات المادية ولم تتخذ أي خطوات في إطار الأنشطة الفضائية، سيصيبها التخلف، مشيرًا إلى قطر التي رغم إمكانياتها المادية العالية، فإنها لا تهتم بالبرنامج الفضائي.



وأشار إلى أهمية تعاون الدول العربية فيما بينها، لعمل وحدة عربية في هذا المجال، لإنشاء وكالة الفضاء العربية، أسوة بوكالة الفضاء الأوروبية، لافتًا إلى ضرورة لم شمل العرب وتبادل الخبرات والإمكانيات لإحداث نهضة في هذا المجال.



