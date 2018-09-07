*الإيجار القديم والأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية أولوية الائتلاف فى دور الانعقاد المقبل.. ومرشد: نحتاج لضخ دماء جديدة

*مصدر برلمانى: منافسة قوية على 5 لجان نوعية أبرزها الإسكان والصحة والنقل



كشفت قيادات فى ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية، عن سعى الائتلاف إلى المنافسة على رئاسة 20 لجنة نوعية من بين 25 لجنة بالبرلمان، كما سيدعم مشاريع قوانين الإيجار القديم، والمسئولية الطبية، والأحوال الشخصية، خلال دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، وعضو ائتلاف «دعم مصر» همام العادلى، إن البرلمان سوف يسعى إلى إقرار بعض القوانين، من بينها تعديل بعض بنود قانون الخدمة المدنية وتعديل قانون الضريبة على الدخل، مبديا أمله فى خروج قانون الإجراءات الجنائية فى دور الانعقاد الرابع، مع توافق الأحزاب حول النظام الانتخابى للمجلس، وفقا لنص الدستور.

وأكد العادلى لـ«الشروق»، أن الائتلاف يستهدف رئاسة 20 لجنة نوعية من إجمالى 25 لجنة داخل البرلمان، أبرزهم لجان «الشباب والتضامن والتعليم والدفاع والاتصالات والطاقة والشئون الإفريقية والإسكان والمشروعات الصغيرة والنقل والثقافة والسياحة والاقتصادية والخطة والصناعة والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتراحات والشئون العربية».

وقال الأمين العام لائتلاف «دعم مصر» فى مجلس النواب مجدى مرشد، إن الائتلاف سيدعم القوانين ذات الأهمية خلال دول الانعقاد الرابع للمجلس، أبرزها الإيجار القديم، والتصالح فى مخالفات البناء، والأحوال الشخصية، والهيئة العليا للدواء المصرى، والمسئولية الطبية، وتعديل قانون ممارسة مهنة الصيدلة، والإجراءات الجنائية.

وأضاف مرشد لـ«الشروق«، أنه من الوارد إقرار قانون المحليات خلال دور الانعقاد القادم، لكن ذلك مرهون بإرساله من هيئة المكتب للجلسة العامة، موضحا لا يستطيع تحديد موعد إجراء انتخابات المحليات حاليا.

وتابع: «إن الدستور ينص على تعديل قانون مجلس النواب لأن البرلمان الحالى استثنائى، ولدورة تشريعية واحدة بكل بنوده ونظامه الانتخابى، فلابد من إجراء تعديل على نظامه الانتخابى ولذلك من الوارد تغييره فى دور الانعقاد الرابع او دور الانعقاد الاخير، وهذا موضوع سابق لأوانه وسيخضع للنقاش والطرح بعمل حوار مجتمعى للوصول للنظام الانتخابى الامثل حول الفردى والقائمة».

ولفت إلى أن الائتلاف سوف يستكمل مسيرته فى لقاء الوزراء فى النادى السياسى لعرض مشاكل المواطنين وايجاد حلول وذلك خلال الفترة القادمة.

وحول ترشح عدد من نواب الائتلاف على هيئة مكتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الرابع، شدد النائب على دعمه سياسة الاختيار بالكفاءة وليس عضوية الائتلاف، لأن اللجان تمثل المطبخ الفعلى للبرلمان بغض النظر عن انتمائه، وأشار إلى أن هناك رؤساء للجان أثبتوا نجاحهم بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وهم النائب بهاء أبوشقة، وأحمد السجينى، وعلاء عابد، وهم من خارج الائتلاف.

واستكمل: «ستكون هناك تغييرات كثيرة فى اللجان النوعية من هيئة المكتب خلال دور الانعقاد الرابع، وهناك لجان تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، ولابد من إعادة تقييم اللجان، ومن كان أداؤه جيدا فليستمر، ومن لم يؤد فعليه أن يترك الساحة لمن هو أفضل، ونتمنى أن تكون العملية توافقية وتبادلية بين النواب ونحن نعمل للوطن ولا يجوز التمسك بالكرسى، ومن الوارد أن تزيد نسبة اللجان لدى المنضمين للائتلاف، ومن الوارد أن تقل».

وفى السياق، توقع مصدر برلمانى عن أن البرلمان معركة ومنافسة قوية بين بعض النواب خلال دور الانعقاد الرابع على 5 لجان نوعية وهى لجنة النقل بين سعيد طعيمة وهشام عبدالواحد، ولجنة الإسكان بين علاء والى ومعتز محمود، ولجنة الصحة بين النائبين مجدى مرشد ومحمد العمارى، فضلا عن لجنة الطاقة والبيئة بين طلعت السويدى ومحمد رشوان، ولجنة الشئون الإفريقية بين السيد فليفل ومصطفى الجندى.