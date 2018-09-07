مقتل متظاهر وإصابة 11 آخرين في احتجاجات البصرة اليوم

أفادت فضائية «العربية» الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل متظاهر وإصابة 11 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة العراقية اليوم الجمعة.

وتشهد محافظة البصرة العراقية، منذ الثلاثاء الماضي، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.

ودعا زعيم الأغلبية البرلمانية مقتدى الصدر، أمس الخميس، مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة استثنائية، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلات الصحية ونقص الخدمات في البصرة.