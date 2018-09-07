المنتخب الأولمبي يتعادل وديًا مع روسيا

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تعادل المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب مع نظيره الروسي وديًا بهدف لكل فريق في المباراة التي لعبت على استاد رودينا خيمكي بروسيا استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر.

وأحرز هدف منتخب مصر الوحيد، طاهر محمد طاهر لاعب نادي لوهافر الفرنسي ليتعادل به للمنتخب الوطني في الدقيقة 57 بعدما تقدم المنتخب الروسي بهدف عن طريق بانتيلييف في الدقيقة 54.

ويستعد المنتخب الأولمبى لأمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بينما يستعد المنتخب الروسى لمواجهة صربيا يوم 11 المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.