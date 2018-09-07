مرتضى : باب الزمالك مفتوح لعبدالله السعيد

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يرحب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإنضمام عبدالله السعيد إلى صفوف فريق الكرة بالقلعة البيضاء وذلك عقب انتهاء فترة احترافه مع أهلي جدة السعودي.

وقال مرتضى خلال حديثه التلفزيوني بقناة "بيراميدز": "باب الزمالك مفتوح لعبدالله السعيد في أي وقت، فهو من أفضل اللاعبين في مصر، وأعتبره عقل وقلب المنتخب والأهلي".

وكان عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق قريب من الإنضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ووقع على العقود المبدئية وتقاضى 40 مليون جنيه مقدم تعاقد "تابع التفاصيل".

وفشلت الصفقة التى شهدت تعرض اللاعب للهجوم ليمدد عقده مع القلعة الحمراء، ثم قرر النادي الأهلي ببيع اللاعب إلى أهلي جدة لمدة موسمين "تابع التفاصيل".