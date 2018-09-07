إيطاليا تتعادل بصعوبة مع بولندا بدوري الأمم الأوروبية

بدأ منتخب إيطاليا مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه منتخب بولندا اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في القسم الأول للمسابقة.

ولم يقدم المنتخب الإيطالي، الذي غاب عن المشاركة في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، العرض الذي كانت تنتظره جماهيره التي احتشدت في المدرجات، فيما ظهر منتخب بولندا بشكل لا بأس به في ظهوره الأول بعد مشاركته المخيبة في المونديال التي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات.

وبادر بيوتر زيلينيسكي بالتسجيل للمنتخب البولندي في الدقيقة 40، قبل أن ينقذ جورجينيو المنتخب الإيطالي من تلقي الخسارة، بعدما أحرز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، حصد كلا المنتخبين على أول نقطة لهما في المجموعة التي تضم أيضا منتخب البرتغال، الذي يستضيف منتخب إيطاليا يوم الاثنين القادم ضمن الجولة الثانية للمجموعة.