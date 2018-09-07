لالانا يقترب من العودة لليفربول

كشفت الفحوص الطبية أن أدم لالانا، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، سيتمكن على الأرجح من العودة سريعا إلى الملاعب ، رغم الإصابة في أعلى الفخذ والتي دفعته للانسحاب من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في مباراتيه المقبلتين.

وعانى لالانا /30 عاما/ من الإصابة على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية ، وسيغيب عن مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإسباني غدا السبت ببطولة دوري أمم أوروبا وكذلك المباراة الودية أمام سويسرا المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ولكن الفحوص الطبية الأخيرة كشفت عن توقعات لعودته قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وقال لالانا ،في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت "تعرضت لانتكاسة بسيطة ، وهو وضع غير مثالي ، حيث كنت في حالة جيدة ، لكن الأمر الإيجابي ، هو أن فترة الغياب ستكون قصيرة."

وأضاف "إنني سعيد بالعودة لصفوف ليفربول ، سواء في المنافسات المحلية أو في دوري أبطال أوروبا ، خلال سبتمبر ، ثم العودة مجددا لصفوف المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف المقبلة لإقامة المباريات الدولية."

وتجدر الإشارة إلى أن رحيم سترلينج كان قد انسحب أيضا من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي بسبب إصابة في الظهر.