حبس 12 متهما من مثيري الشغب في أحداث مواجهات طوخ

أمرت نيابة طوخ، بحبس 12 متهمًا من مثيري الشغب، ٤ أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم خلال مواجهات بين الشرطة والأهالي، بإحدى قرى طوخ اعتراضًا على تنفيذ حكم قضائي بإزالة جزء من كوبري مقام على أملاك الري.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية،إخطارًا بنشوب مواجهات بين قوات الشرطة وأهالي عزبة الصالحية التابعة لطوخ، أثناء تنفيذ حكم لصالح الري، بخصوص أرض أملاك دولة في جزء من كوبري بمدخل القرية، وتم الدفع بقوات من مديرية أمن القليوبية، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع

وتمكنت الحملة، من تنفيذ عدد 13 قرار إزالة وتعديات، على الآراضى الزارعية، بقرى (عزبة كفر الفقهاء - قرقشنده - شبرا هارس).

وأثناء قيامهم بالتوجه لقرية الصالحية - دائرة المركز والشروع في تنفيذ القرار رقم 311 لسنه 2017م الصادر من الإدارة العامة للموارد المائية والرى، بالمحافظة ضد (صلاح.ن.ش)، لقيامه بالتعدي على منافع الري والصرف، بعمل ردم على ملك الري يتخللها كوبري بالمخالفة لأحكام القانون.

تجمع ما يقرب 100 فرد من آهالي القرية، لاعتراض القوات ومنعها من التنفيذ وقاموا برشق القوات بالطوب والحجارة، مما نتج عنه إصابة أمين شرطة، ومساعد شرطة، وحدوث تلفيات في 3 سيارات.

وقامت القوات بالتعامل مع المتجمعين بإطلاق عدة قنابل مسيلة للدموع، وتم السيطرة عليهم وضبط (16) من المتجمعين ومثيري الشغب، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس 12 منهما ٤ أيام على ذمة التحقيق.