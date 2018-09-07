• الدفع بـ130 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعى بـ505 ملايين جنيه بنهاية العام الجارى

• نستهلك 6.5 مليون لتر سولار شهريًا بقيمة تصل إلى 36 مليون جنيه

• تعميم منظومة التتبع على 1000 أتوبيس بنهاية العام الجارى بتكلفة 8 ملايين جنيه

• نفكر فى الدفع بأتوبيسات مفصلية لخدمة «روكسى / رمسيس» كبديل عن الترام



قال رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة رزق علي، إنه من المخطط الوصول بأسطول الهيئة إلى 5 آلاف أتوبيس، بدلا من 3 آلاف أتوبيس تعمل حاليا، لافتا إلى عدم تحقيق الهيئة لأرباح بعد قرار رفع أسعار التذاكر، وبخاصة مع عدم حصول الهيئة على دعم فى أسعار المحروقات.

وأضاف رزق، في حواره لـ«الشروق»، أن الهيئة تعمل وفق منظومة تهدف إلى ربط جميع الجراجات بكاميرات مراقبة بتكلفة 18 مليون جنيه، مشيرا إلى العمل على محورين، الأول يهدف إلى الحفاظ على أسطول الأتوبيسات الموجود بالفعل من خلال توفير قطع الغيار والصيانة بشكل منتظم لزيادة عمر الأتوبيس، بالإضافة إلى شراء الأتوبيسات الجديدة وتطوير الجراجات.

وإلى نص الحوار:

• متى تُعلن هيئة النقل العام بالقاهرة عن اكتمال أسطولها؟

ــ من المخطط أن يصل عدد أسطول الهيئة إلى 5 آلاف أتوبيس، خلال السنوات الـ4 المقبلة، بدلا من 3 آلاف أتوبيس تعمل حاليا،

ويجرى ضخ الأتوبيسات الجديدة بشكل تدريجى نظرا للتكلفة المادية الكبيرة، حيث يصل تكلفة الأتوبيس الواحد منها إلى 3 ملايين جنيه.

• كم يصل عدد ركاب الأتوبيسات العامة فى الوقت الحالى؟

ــ يتحمل أسطول هيئة النقل العام الحالى نحو مليون ونصف مليون راكب، بنطاق محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، القليوبية، الجيزة»، إلى جانب ما تنقله سيارات النقل الجماعى الذى يعمل تحت إشراف هيئة النقل العام والذى ينقل 750 ألف راكب، وذلك بإجمالى 2.25 ملايين راكب يوميًا، وحتى نتمكن من تغطية جميع المناطق بشكل كامل نحتاج إلى زيادة عدد الأتوبيسات على جميع الخطوط إلى 5 آلاف أتوبيس.

• ما هي أحدث الصفقات التى تعاقدت الهيئة عليها لشراء أتوبيسات؟

ــ تعاقدنا على شراء 130 أتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعى ومن المقرر استلامها نهاية العام الجارى أو على أقصى تقدير مطلع العام المقبل، بتكلفة 505 ملايين جنيه.

كما يجرى دراسة استيراد 50 أتوبيسا مكيفا، لتشغيلها فى أماكن محددة، بالمشاركة بين هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعى التى تدفع سيارات المينى باص بحمولة 26 راكبا، فيما تدفع الشركات الخاصة بأتوبيسات مكيفة وبإمكانيات حديثة، ومن المقرر أن تدفع الهيئة بـ50 أتوبيسا مكيفا خلال العام المقبل كتجربة، وذلك بعد نجاح تجربة عدد من الشركات الخاصة فى الدفع بأتوبيسات مكيفة، حيث سيتم اختيار مسارات معينة لها، لتشمل الهيئة أتوبيسات عادية وأخرى مكيفة لخدمة جيمع فئات المجتمع، ما يدفع عددا كبيرا من المواطنين للاستغناء عن سياراتهم الخاصة بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن المقرر الدفع بـ40 أتوبيسا بطابقين، والذى يصل سعر تذكرته إلى 7 جنيهات ونصف، كمرحلة ثانية بعد الدفع بـ12 أتوبيسا خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى، حيث إن الدفع بالاتوبيسات ذات الطابقين يحتاج إلى دراسة مستفيضة نظرا إلى أن ارتفاعه يصل إلى 4 أمتر ونصف، ولا يمكن أن يسير على جميع الطرق والمحاور.

• ما تقييمك لوضع الهيئة الحالى وهل أنت راض عن ما تقدمه من خدمات؟

ــ الرضا يأتى بالأساس من إرضاء متلقى الخدمة، ونشعر بتحسن ملحوظ حاليا، فى ظل الوصول إلى تغطية جزء كبير جدًا من القاهرة الكبرى، لكن نطمح إلى تحقيق التغطية بكثافة أكبر بجميع المناطق والخطوط، وتقليل زمن التقاطر بين الأتوبيسات والوصول بها إلى الزمن القياسى.

• هل أثرت زيادة أسعار الدولار على قطع الغيار؟

ــ بالفعل أثر ارتفاع الأسعار على قطع غيار الأتوبيسات، حيث يتم استيرادها بالكامل، وتشترى الهيئة قطع غيار سنويا بقيمة 220 مليون جنيه، يتم توفير تلك المبالغ من موازنة الدولة، والأتوبيسات تعمل خدمة شاقة وبالتالى تحتاج إلى قطع غيار بكميات كبيرة، كما أننا نستخدم 6.5 مليون لتر سولار شهريًا، بقيمة تصل إلى 36 مليون جنيه، بما يعادل 430 مليون جنيه سنويًا.

• ما أهم ملامح مخطط هيئة النقل العام خلال العام المقبل؟

ــ خطة الهيئة للعام المقبل تعمل وفق محورين، الأول: الحفاظ على أسطول الأتوبيسات الموجود حاليا من خلال توفير قطع الغيار والصيانة بشكل منتظم لزيادة عمر الأتوبيسات، والمحور الثانى يتمثل فى شراء الأتوبيسات الجديدة وتطوير الجراجات لضمان الجودة بمجال الاصلاح والورش.

• ماذا عن منظومة التتبع «الجى بى اس» التى تعمل الهيئة على تطبيقها؟

ــ بالفعل تم دعم منظومة التتبع بعدد من الأتوبيسات، ليتم تعميمها على 1000 أتوبيس بنهاية العام الجارى، بتكلفة 8 ملايين جنيه، حيث تم تجربة المنظومة بالفعل، وذلك بهدف إحكام السيطرة على السائق ومراقبته بشاشات عبر غرف العمليات، وكذلك تنظيم الخدمات والالتزام بالقوانين والتعليمات.

• ماذا عن الأتوبيسات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة؟

ــ لدينا 10 خطوط تعمل لخدمة أتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تشمل تلك الاتوبيسات على باب ثالث منخفض ليتمكن مستقلوها من الصعود والهبوط بسهولة.

• هل أدى رفع أسعار المحروقات إلى زيادة ميزانية الهيئة؟

ــ لم ترتفع ميزانية الهيئة بعد زيادة أسعار المحروقات نظرا لأن الهيئة مدعومة من الدولة فيما يصل اجمالى الميزانية إلى أكثر من 2 مليار جنيه.

• هل أدى زيادة أسطول الأتوبيسات فى خفض معدل استخدام السيارات الخاصة؟

ــ لا يمكن الحكم على معدل استخدام السيارات الخاصة إلا بعد اكتمال الأسطول، والوصول بتوقيتات تلك الاتوبيسات لتتناسب مع جميع الفئات، فالهيئة حاليا قادرة على تحمل مليون ونصف على مستوى القاهرة الكبرى.

• ما هى خطة الهيئة للدفع بالأتوبيسات المفصلية؟

ــ الأتوبيسات المفصلية موجودة منذ الستينيات، لكن بدأ التفكير فى الدفع بها مؤخرا لخدمة المنطقة من «روكسى / رمسيس» كبديل عن «الترام»، وذلك بهدف تقليل الضغط على الخط الأول لمترو الأنفاق، ومن المقرر أن يصل زمن التقاطر للاتوبيس إلى وقت قياسى بنحو 15 دقيقة، وسيكون خط سيرة بالتوازى مع مترو الأنفاق، حيث سيتم ضخ 10 أتوبيسات كتجربة أولية.

• هل حققت الهيئة مكاسب من رفع أسعار التذاكر؟

ــ لم تحقق أتوبيسات الهيئة أى أرباح، لأن 80% من خطوط الهيئة تعمل بتعريفة 3 جنيهات، و12 % منها تعمل بـ4 جنيهات، و8 % فقط يعمل بـ5 جنيهات، كما أن الزيادة لم تكن كبيرة تجنبا لإحداث تأثير سلبى على المواطن.