صربيا تعبر ليتوانيا بهدف بدوري الأمم الأروبية

حقق منتخب صربيا فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه منتخب ليتوانيا اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في القسم الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل المنتخب الروماني مع ضيفه منتخب الجبل الأسود (مونتنجرو) بدون أهداف.

انفردت صربيا بصدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيها منتخبي رومانيا والجبل الأسود، فيما تذيل المنتخب الليتواني الترتيب بلا نقاط.

أحرز دوسان تاديتش هدف المنتخب الصربي الوحيد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 83.