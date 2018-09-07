«جامعة الإسكندرية»: تطبيق منظومة الكتاب والتصحيح اﻻلكتروني اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال انعقاد مجلس العمداء، أمس الخميس، على اﻻنتهاء من كافة اﻻستعدادات ﻻستقبال العام الجامعي الجديد، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب قبل الدراسة بوقت كافي، وتطبيق منظومة الكتاب الالكتروني بجميع كليات مجمع العلوم الإنسانية، والتحول إلى وضع الامتحانات اليكترونيًا والتصحيح الالكتروني، اعتبارًا من الفصل الدراسي الجديد.

واستعرض رئيس الجامعة، استعدادات الكليات، لزيارة لجنة التقييم لاختيار أفضل جامعة، ومعدل سير الأعمال وفقًا للجدول الزمني الموضوع للإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والترميم والدهانات للمباني، وتطوير الواجهات، واﻻنتهاء من أعمال تقليم الأشجار، والتشجير، واللاندسكيب، ووضع اللمسات الفنية والجمالية بمباني الكليات، وتطوير شبكات الصرف الصحي بالمدن الجامعية.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تواجد فرق القادة اﻻجتماعيين والجوالة في بداية الدراسة ﻻستقبال الطلاب الجدد، لتعريفهم بكلياتهم وتوجيههم بالأقسام والأنشطة المختلفة داخل كلياتهم.