قال خالد سعد، أمين عام رابطة صناع السيارات، إن هناك تحسنًا نسبيًا في سوق السيارات هذا العام، الذي شهد ارتفاعًا في المبيعات بنسبة تصل إلى أكثر 50% عن العام الماضي، مستطردًا أن النصف الأول من عام 2017 شهد فجوة وانخفاضًا بالغًا في المبيعات، نتيجة تعويم الجنيه في نهاية 2016.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «كلام في فلوس»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن هذا الانخفاض في عام 2017 أثر تأثيرًا كبيرًا على قطاع السيارات، وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاج بعض المصانع، متابعًا: «بعض المصانع قلصت نوبات العمل، وبعضها قلصت العناصر البشرية».

وأوضح أن التحسن في مبيعات الأسواق بدأ منذ النصف الثاني من عام 2017، وتوالى التحسن إلى الشهور الأولى من 2018، حتى وصلت المبيعات إلى النسب التي كانت تتحقق في 2016.

واستطرد أن الانكماش الذي وقع في 2017 أدى بدوره إلى انخفاض المعروض من السيارات عن المطلوب، وهو ما سبب ارتفاع الأسعار بشكل فاق الخيال، مضيفًا أن هوامش الربح في تجارة السيارت تتراوح بين 2-5%، لسد تكاليف العمالة والتصنيع، والشحن والتخليص، ومراكز الخدمة.