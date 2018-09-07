جامعة طنطا تنظم مؤتمر «مصر تخترع» لتبني ودعم الابتكارات

أفاد بيان صادر اليوم الجمعة، من جامعة طنطا، أن اللجنة العلمية والمنظمة لمؤتمر جامعة طنطا، والذي يأتي تحت عنوان (مصر تخترع)، قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفي الشيخ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي تقيمه الجامعة بالتعاون مع نقابة المخترعين بمصر، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2018.

ويمثل المؤتمر والمعرض انطلاقه كبيرة لجامعة طنطا، في تبني ودعم الابتكارات من خلال مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بالجامعة، تحت قيادة الدكتور محمد لبيب سالم.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مدى جاهزية الإعداد للمؤتمر والمعرض، ومناقشة برنامج المؤتمر والاحتياجات اللازمة لخروجه بالشكل اللائق.

وشارك في الاجتماع، أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطلاب كليات العلوم والطب والتربية النوعية والتربية الرياضية والهندسة والتجارة، وأبدى الجميع استعدادهم للمشاركة الفعالة في تنظيم المؤتمر والمعرض.