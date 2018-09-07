«ترامب» يهدد بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات من الصين

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، الصين بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات منها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.