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«ترامب» يهدد بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات من الصين

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 8:21 م | آخر تحديث : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 8:21 م

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، الصين بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات منها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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