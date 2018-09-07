«ترامب» يهدد بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات من الصين

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هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، الصين بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات منها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.